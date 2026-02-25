rifiuti piano per salvare il pianeta il ciclo della carta e lo smaltimento

Il crescente uso di carta da macero si deve alla crescente attenzione al riciclo, che riduce la richiesta di legno nuovo. La produzione di carta riciclata permette di risparmiare risorse e abbassare i rifiuti, ma comporta anche sfide sul suo smaltimento. Le aziende cercano soluzioni più efficaci per gestire i materiali di scarto e migliorare il ciclo di recupero. Questo processo rappresenta un passo importante nella lotta contro l'inquinamento e la deforestazione.

La materia prima per dare vita alla carta è il legno, mentre una delle materie secondarie è la carta da macero, ovvero quella di recupero. Ma come si arriva dal legno a creare la carta? In classe ci siamo documentati e abbiamo scoperto che è dagli alberi si ricava la pasta per carta che è di due tipi: la pastalegno e la cellulosa. La preparazione della pastalegno si ottiene sminuzzando il legno mentre la cellulosa si ottiene mediante un processo chimico. Le paste per la carta sono acquistate dalle cartiere, ovvero le industrie dove si produce la carta. Il primo processo produttivo della cartiera è la rimescolazione, poi si passa alla miscelazione con altre sostanze come colle e coloranti, infine l’impasto viene portato alla macchina continua da cui si ottiene la carta vera e propria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

