Verceia rilancia il centro sportivo Al Sert | il Comune cerca idee e partner

Il Comune di Verceia ha annunciato l’intenzione di rilanciare il centro sportivo “Al Sert” e sta cercando proposte e collaborazioni con soggetti interessati. L’amministrazione ha deciso di coinvolgere attivamente il settore privato e altri potenziali partner per sviluppare nuove iniziative e opportunità legate allo sport e al tempo libero. La proposta mira a trovare soluzioni pratiche per valorizzare l’impianto e migliorare i servizi offerti alla comunità.

Il Comune di Verceia guarda al futuro dello sport e del tempo libero e lo fa coinvolgendo direttamente il mercato. L’amministrazione del paese della Valchiavenna affacciato sul lago di Mezzola ha infatti avviato una consultazione pubblica per raccogliere idee e proposte sulla riqualificazione e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Per la sesta volta il Comune di Milano cerca un gestore per un centro sportivoIl Comune di Milano farà un altro tentativo (il sesto) per trovare un gestore per il centro sportivo di via Molinetto 64, a Figino, dopo quattro... Osservatorio astronomico. Il Comune cerca partner per la riqualificazioneIl Comune cerca un partner per riqualificare l’unico osservatorio astronomico dell’Umbria.