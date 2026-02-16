Per la sesta volta il Comune di Milano cerca un gestore per un centro sportivo

Il Comune di Milano ha nuovamente avviato la ricerca di un gestore per il centro sportivo di via Molinetto 64 a Figino, dopo aver tentato cinque volte senza successo. La decisione arriva dopo quattro bandi pubblici che non hanno attratto offerte concrete, lasciando l'impianto ancora senza una nuova gestione.

Il Comune di Milano farà un altro tentativo (il sesto) per trovare un gestore per il centro sportivo di via Molinetto 64, a Figino, dopo quattro avvisi pubblici che non hanno sortito effetti: i primi tre erano andati a vuoto. Con il quarto, nel 2021, un concessionario era stato trovato, ma a febbraio del 2023 la concessione era stata revocata per mancato pagamento della prima annualità del canone. Il quinto tentativo, nel corso del 2025, di nuovo aveva avuto effetti negativi: nessun soggetto interessato a prendersi carico del centro. Il centro sportivo dispone di un campo da calcio a 11 in erba naturale, un campo dal calcio a 7 in terra battuta e un campo da tennis.🔗 Leggi su Milanotoday.it

