Spunta una nuova nave cinese senza pilota | cosa sappiamo della Sharp Shark 10

Durante la fiera DIMDEX 2026 a Doha, la Cina ha mostrato al pubblico internazionale una nuova nave senza pilota chiamata Sharp Shark 10. È una unità navale armata, sviluppata dalla China North Industries Corporation (NORINCO). La presentazione ha attirato l’attenzione di esperti e analisti militari, che cercano di capire come questa tecnologia possa cambiare gli equilibri nel mare. La nave, che si presenta senza equipaggio, rappresenta un passo avanti nella corsa cinese alle innovazioni nel settore navale.

La Cina ha recentemente presentato al pubblico internazionale la Sharp Shark 10, una nuova unità navale senza pilota armata (USV) sviluppata dalla China North Industries Corporation (NORINCO), durante la fiera DIMDEX 2026 a Doha. L’imbarcazione, lunga 12 metri e con uno spostamento di 10 tonnellate, rappresenta presumibilmente il tentativo della Marina cinese di entrare nel crescente mercato dei sistemi navali autonomi armati. Ma di cosa stiamo parlando? Secondo i rappresentanti della NORINCO, la Sharp Shark 10 non è un prototipo concettuale, ma una piattaforma già costruita e pronta per eventuali acquisizioni da parte della People’s Liberation Army Navy. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

