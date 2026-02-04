La Cina si avvicina a un grande passo nella sua industria aeronautica militare. I caccia stealth J-20A potrebbero presto montare il nuovo motore WS-15, considerato un elemento chiave per migliorare le prestazioni dell’aereo. Le autorità cinesi stanno lavorando per rendere operativo questo motore, un obiettivo che potrebbe cambiare gli equilibri nell’area asiatica. Per ora, si tratta di un traguardo ancora in fase di sviluppo, ma la notizia fa discutere tra gli esperti di difesa.

La Cina sembra essere vicina a uno dei traguardi più ambiziosi della sua industria aeronautica militare: l’integrazione operativa del motore WS-15 sui caccia stealth J-20A. Le immagini e i filmati diffusi nelle ultime settimane mostrano una versione aggiornata del principale caccia di quinta generazione di Pechino impegnata in test di volo avanzati, un segnale che il programma starebbe entrando in una fase cruciale. Il J-20A rappresenta l’evoluzione del J-20 entrato in servizio nel 2017 e incorpora modifiche significative alla cellula, all’avionica e soprattutto alla propulsione. Il WS-15, sviluppato interamente in Cina dopo anni di ritardi e difficoltà tecniche, è considerato il tassello mancante per consentire al velivolo di esprimere appieno le sue potenzialità, avvicinandolo – almeno sulla carta – alle prestazioni dei pari ruolo statunitensi come l’ F-22 e l’ F-35. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco il "nuovo cuore" dei caccia cinesi: cosa sappiamo del WS-15

