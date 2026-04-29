Una nuova nave da guerra, appartenente alla classe “Trump”, è al centro di un progetto che prevede la costruzione di tre unità. La prima unità, nota come “mostro da guerra”, potrebbe avere un costo superiore ai 17 miliardi di dollari. L’intero programma, che include le altre due navi, si aggira intorno ai 43 miliardi di dollari. La realizzazione di questa flotta ha già suscitato numerosi dubbi legati ai costi elevati.

Un progetto ambizioso, ma già circondato da dubbi e cifre da capogiro. La prima nave da guerra della nuova classe “Trump” potrebbe costare oltre 17 miliardi di dollari, mentre l’intero programma – che prevede la costruzione di tre unità – rischia di superare i 43 miliardi complessivi. È quanto emerge da documenti di bilancio citati da Axios, che iniziano a delineare i contorni dell’iniziativa navale presentata lo scorso dicembre sotto il nome di “Golden Fleet”. Si tratta, per ora, di stime preliminari, come ha chiarito l’ex segretario della Marina John Phelan, sottolineando che i costi reali potrebbero cambiare nel corso dello sviluppo. “È...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un mostro da guerra”. La super nave ‘Trump’ costerà una fortuna: cifre folli

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