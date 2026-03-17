Le festività pasquali del 2026 si prevedono molto costose per chi desidera spostarsi in Italia, con tariffe per i collegamenti nazionali che superano i 400 euro. La crisi in Iran e l’aumento dei prezzi del carburante contribuiscono a far salire i costi del trasporto, rendendo le vacanze pasquali più onerose rispetto agli anni precedenti. I viaggiatori devono mettere in conto spese più alte per le proprie spostamenti.

Le festività pasquali del 2026 si preannunciano come un vero e proprio salasso per i viaggiatori italiani, con tariffe che superano i 400 euro per i collegamenti nazionali. Un monitoraggio effettuato da Assoutenti su diverse tratte aeree e ferroviarie evidenzia rincari a doppia cifra, alimentati dalla massiccia richiesta per il periodo festivo e dall’instabilità geopolitica in Medio Oriente. La combinazione tra l’aumento dei costi del carburante e la necessità di ricongiungersi con le famiglie sta trasformando il diritto alla mobilità in un lusso insostenibile per molti. Secondo le rilevazioni effettuate a metà marzo, chi intende volare tra il 3 e il 7 aprile dovrà affrontare una spesa minima considerevole. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Pasqua 2026 amara: tra crisi in Iran e rincari carburante, spostarsi in Italia costerà una fortuna

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