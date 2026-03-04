Guerra navale ad alta intensità | un sottomarino USA affonda una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka

Un sottomarino della US Navy ha affondato con un siluro una nave da guerra iraniana, la IRIS Dena, mentre si trovava al largo delle coste dello Sri Lanka. L’incidente è avvenuto in mare aperto e riguarda un attacco diretto tra le due unità militari. Nessuna altra nave coinvolta o feriti sono stati segnalati finora. La vicenda si svolge in un contesto di tensione crescente tra gli eserciti coinvolti.

Un sottomarino della US Navy ha affondato con un siluro una nave da guerra iraniana, la IRIS Dena, mentre si trovava al largo delle coste dello Sri Lanka. Si tratta del primo affondamento confermato da un sottomarino americano dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. L'informazione è stata confermata dal segretario del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. Il Segretario alla Guerra Pete Hegseth ha ufficialmente dichiarato che nella giornata di ieri, 3 marzo 2026, un sottomarino della Marina statunitense non meglio identificato, nella classe e nel nominativo, ha affondato la fregata iraniana IRIS Dena nell'Oceano Indiano. " Ieri, nell'Oceano Indiano, un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana che si credeva al sicuro in acque internazionali.