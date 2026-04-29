Una notte recente, un uomo ha filmato un lupo che correva lungo una strada principale vicino a alcune abitazioni. L’animale ha imboccato una piazzetta prima di scomparire nell’oscurità. La presenza del lupo in questa zona ha suscitato timore tra i residenti, che temono per la sicurezza delle persone e degli animali domestici. La scena è stata ripresa da un’auto in corsa, che ha seguito l’animale fino alla sua sparizione nell’ombra.

Rovigo, 29 aprile 2026 L’auto lo segue, filma mentre sta correndo lungo la strada principale fino a quando svolta, imbuca una piazzetta e sparisce nell’oscurità. Un lupo in pieno centro a Ca' Tiepolo, comune di Porto Tolle. E’ successo l’altra sera, lunedì 27 aprile. E quel video sta facendo il giro del web, tra stupore e paura. ‘E’ incredibile dice Maurizio Ferro, un residente il video è molto chiaro, si vede molto bene che si tratta di un lupo. Ormai in questa zona sono numerosi. Evidentemente si è spinto in paese, tra le case perché si sente sicuro’. La gente non si sente tranquilla. ‘Chi l’ha filmato era in auto ma se apri la porta di casa e te lo trovi davanti che cosa succede? Si tratta, nelle immagini si vede bene, di un animale di notevoli dimensioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un lupo tra le case a Ca' Tiepolo «La notte abbiamo paura»

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Su richiesta: Vasija non è più tornato a casa da via Tiepolo, zona Filanda Nuova. Sterilizzato, con microchip, abituato ad uscire. Si prega di controllare cantine e garage. I suoi "umani" sono molto preoccupati! Per segnalazioni, chiamare il numero 334 232 395 - facebook.com facebook