A spasso tra le case e il comando dei carabinieri Potrebbe essere un lupo non lasciare cibo

Questa mattina a Pistoia si è diffusa una notizia curiosa: un animale è stato visto girovagare vicino alla caserma dei carabinieri. Un video ha immortalato il momento, e in molti si sono chiesti di cosa si tratta. Gli esperti escludono che sia un cane e ipotizzano che possa essere un lupo, consigliando di non lasciare cibo in giro per evitare incontri indesiderati. La vicenda ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, che si chiedono se il selvatico abbia ormai trovato un suo spazio anche nel centro della città.

Pistoia, 6 febbraio 2026 – Al di là di ogni possibile ragionamento inerente la genetica, una certezza: quello avvistato a passeggiare nei pressi della caserma dei carabinieri di Pistoia nei giorni scorsi (e documentato con un video che circola da allora sui social) non è certamente un cane. Dalle ipotesi alla certezza e cioè che si tratta di un lupo. A dirlo è la dottoressa Francesca Ciuti, esperta di lupi e fauna selvatica, che quel video lo ha visto e dei cui contenuti non è neppure così sorpresa. Sempre più lupi vicino alle città. "Nessun allarme, ma serve cautela" Sempre più branchi in zone abitate.

