Incontro ravvicinato in paese | un lupo corre tra le case e le macchine del centro abitato

Questa mattina a Modigliana è scoppiata la paura. Un lupo è stato visto correre tra le case e le auto del centro abitato. La gente si è subito spaventata, alcuni si sono barricati in casa, altri hanno chiamato le forze dell’ordine. La presenza dell’animale nel cuore del paese ha sorpreso tutti e ora si cerca di capire come sia arrivato così vicino alle abitazioni.

A Modigliana, in pieno centro abitato, è stato avvistato un lupo che correva per le strade e tra le macchine. A riportare la presenza dell'animale nel centro del paese è Adriano Cheli, esponente di Modigliana Attivazione, attraverso un post sui social. “Avvistato lupo nel centro abitato! Non.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Modigliana Centro Ornica, incontro ravvicinato con il lupo: un automobilista lo segue e lo filma Il paese dove ci sono ululati tra le case e lupi per le strade La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Modigliana Centro Argomenti discussi: ‘Incontri ravvicinati del terzo tipo’ al cinema dal 26 gennaio – Distribuzione; Lupi a San Marino: i consigli dell'esperto in caso di incontri ravvicinati o a distanza; Shakespearology: a Rimini un incontro ravvicinato con il grande Shakespeare in chiave contemporanea - libertas; Lupi, serve un incontro pubblico. Nave da guerra italiana faccia a faccia con un sottomarino russo nel Mediterraneo, la mossa (immediata) della Virginio FasanCaccia al sottomarino (e al cacciatorpediniere) russo. L'Italia si muove nel Mediterraneo nell'ambito dei piano di sorveglianza della ... msn.com Prima un incontro ravvicinato, il 9 gennaio, con un uomo che passeggiava con il cane. Poi una predazione in località Nerocco il 20 gennaio. Il Consiglio di Stato ha autorizzato l'eliminazione di un singolo lupo del branco Carvina facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.