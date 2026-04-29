Un lupo tra le case a Ca’ Tiepolo | La notte abbiamo paura Video

Un uomo ha ripreso un lupo mentre correva lungo una strada principale di Ca’ Tiepolo, in provincia di Rovigo. Nel video, si vede l’animale seguire il percorso e svoltare in una piazzetta poco illuminata, scomparendo nell’oscurità. La presenza del lupo ha suscitato paura tra i residenti, che hanno riferito di aver avuto timore durante le ore notturne. Nessun intervento ufficiale è stato ancora segnalato in merito alla vicenda.

Rovigo, 29 aprile 2026 – L’auto lo segue, filma mentre sta correndo lungo la strada principale fino a quando svolta, imbuca una piazzetta e sparisce nell’oscurità. Un lupo in pieno centro a Ca' Tiepolo, nel territorio di Porto Tolle. https:www.ilrestodelcarlino.itvideolupo-in-fuga-in-paese-il-video-oicd16ba E’ successo l’altra sera, lunedì 27 aprile. E quel video sta facendo il giro del web, tra stupore e paura. "‘E’ incredibile – dice Maurizio Ferro, un residente – il video è molto chiaro, si vede molto bene che si tratta di un lupo. Ormai in questa zona sono numerosi. Evidentemente si è spinto in paese, tra le case perché si sente sicuro”. La gente non si sente tranquilla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Su richiesta: Vasija non è più tornato a casa da via Tiepolo, zona Filanda Nuova. Sterilizzato, con microchip, abituato ad uscire. Si prega di controllare cantine e garage. I suoi "umani" sono molto preoccupati! Per segnalazioni, chiamare il numero 334 232 395 - facebook.com facebook