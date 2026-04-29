Un libro sul cinema indipendente conquista Liverpool Max Puglisi presenta Art with heart

A Liverpool arriva un nuovo libro dedicato al cinema indipendente, scritto da Max Puglisi. La pubblicazione ripercorre decenni di produzione cinematografica autonoma, analizzando le trasformazioni, i protagonisti e le tendenze che hanno caratterizzato il settore nel tempo. L’opera si concentra sulla storia e sull’evoluzione di questo genere, offrendo una panoramica dettagliata di un mondo spesso lontano dai circuiti mainstream.