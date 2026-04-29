Un libro sul cinema indipendente conquista Liverpool Max Puglisi presenta Art with heart
A Liverpool arriva un nuovo libro dedicato al cinema indipendente, scritto da Max Puglisi. La pubblicazione ripercorre decenni di produzione cinematografica autonoma, analizzando le trasformazioni, i protagonisti e le tendenze che hanno caratterizzato il settore nel tempo. L’opera si concentra sulla storia e sull’evoluzione di questo genere, offrendo una panoramica dettagliata di un mondo spesso lontano dai circuiti mainstream.
Un libro che attraversa decenni di cinema indipendente e ne ricostruisce evoluzioni, protagonisti e prospettive future. Il regista agrigentino Max Puglisi ha presentato a Liverpool “Cinema indipendente Art with heart”, volume dedicato all’universo indie, nell’ambito del Liverpool Indie Awards.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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