Bibione lancia il Pitff | cinema indipendente e documentario d’autore trovano casa sul litorale
Bibione organizza il primo Polbert International Touring Film Festival (PITFF) dall’8 al 10 maggio 2026, portando il cinema indipendente e i documentari d’autore sul suo litorale. La scelta di utilizzare il Teatro Savoy Beach Hotel & Thermal SPA permette di valorizzare le location locali e offrire agli spettatori un’esperienza culturale immersiva. La manifestazione mira a mettere in mostra film meno commerciali, offrendo uno spazio dedicato alle produzioni innovative.
Dall'8 al 10 maggio la prima edizione del Polbert International Touring Film Festival. Un evento firmato dall'esperienza decennale di Polbert Cinema per valorizzare i nuovi talenti Il grande schermo si accende sul litorale adriatico. Dall'8 al 10 maggio 2026, la maestosa cornice del Teatro Savoy Beach Hotel & Thermal SPA di Bibione ospiterà la prima edizione del Polbert International Touring Film Festival (PITFF). Un evento che nasce con una missione ambiziosa: offrire una piattaforma di visibilità reale e di alto profilo al cinema indipendente internazionale, con un focus specifico sui cortometraggi e sul documentario d'autore.
Il cinema indipendente e d'autore nel listino 2026 di Europictures
