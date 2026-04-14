Al Festival di Cannes 2026, la sezione ACID si concentra sul cinema indipendente internazionale, con una selezione che include due registi di origine iraniana. La lineup di quest’anno, seppur ridotta, si distingue per una forte identità artistica e per la presenza di registi provenienti da diverse parti del mondo. La sezione si propone di mettere in risalto produzioni di autori emergenti e di promuovere un cinema meno mainstream.

Il Festival di Cannes 2026 continua a rafforzare il proprio legame con il cinema indipendente internazionale attraverso la selezione ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion), che quest’anno presenta una lineup compatta ma fortemente identitaria. Nove film, nove visioni diverse, unite da uno sguardo libero e spesso radicale sul presente. Uno spazio per il cinema più libero. ACID si conferma come una delle sezioni più interessanti e meno convenzionali del festival, dedicata a opere che sfuggono alle logiche industriali e privilegiano ricerca, sperimentazione e urgenza narrativa. Qui trovano spazio registi emergenti e autori già affermati che scelgono linguaggi indipendenti per raccontare storie fuori dagli schemi.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Cannes 2026: la sezione ACID punta sul cinema indipendente con due registi di origine iraniana

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