Mutuo in Piemonte quasi 4 su 10 hanno meno di 35 anni

A causa dell’aumento dei prezzi delle case, quasi il 40% dei mutui in Piemonte viene richiesto da persone sotto i 35 anni. Molti giovani cercano di acquistare la prima casa, spesso con il supporto dei genitori. Anche gli stranieri rappresentano una fetta crescente di richiedenti, spinti dalla possibilità di investimenti nel settore immobiliare locale. Le banche registrano un incremento delle richieste di prestiti da parte di questa fascia di clienti, che riempiono le agenzie ogni settimana. La tendenza continua a cambiare il volto del mercato immobiliare regionale.

Mutui in Piemonte: Cresce il Peso di Giovani e Stranieri nel Mercato Immobiliare. Il mercato dei mutui in Piemonte sta subendo una trasformazione significativa. Un’analisi di Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa, relativa al primo semestre del 2025, rivela un aumento della presenza di giovani under 35 e di acquirenti stranieri, ridisegnando il profilo del mutuatario nella regione. Questi dati indicano un’evoluzione delle dinamiche socio-economiche e pongono nuove sfide per il settore immobiliare. Un Profilo in Evoluzione: L’Età Media e l’Aumento dei Giovani Mutuatari. L’età media di chi richiede un mutuo in Piemonte si attesta a 39,5 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

