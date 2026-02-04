Oltre il 60% dei giovani italiani ha paura di non trovare un lavoro stabile. Durante la presentazione dei risultati dell’indagine dell’Osservatorio Iride, il ministro Valditara ha detto che le opportunità ci sono, anche se molti ancora si sentono insicuri. La ricerca mostra che molti giovani cercano segnali di speranza e nuove possibilità, nonostante le difficoltà del mercato del lavoro.

Roma, 3 febbraio 2026 - C'era anche il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla presentazione, allestita martedì 3 febbraio nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, dei risultati della prima indagine dell' Osservatorio Iride, che aveva lo scopo di analizzare il presente e il futuro dei giovani italiani attraverso i loro occhi. Lo studio, nato da una collaborazione tra Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro, si intitola ' Senso della scuola, senso del Lavoro ' e prende in considerazione un campione di circa 1000 ragazzi tra i 16 e i 19 anni: oltre sei su 10 temono per il proprio futuro occupazionale pur sembrando comunque intenzionata a proseguire gli studi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oltre 6 ragazzi su 10 hanno paura di non trovare lavoro. Valditara: “Ora hanno nuove opportunità”

Approfondimenti su Giovani Italia

Ogni anno, tra gli studenti universitari italiani, circa il 70% proviene da Licei, mentre il restante si diploma in Istituti Tecnici o Professionali.

Un episodio di coraggio e solidarietà: quattro ragazzi arabi sono intervenuti per fermare un uomo che minacciava una donna, aiutando a proteggerla.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giovani Italia

Argomenti discussi: Il 77,5% degli studenti è dipendente dai dispositivi digitali; Competenze linguistiche degli studenti italiani: 9 su 10 conoscono una lingua straniera ma oltre la metà degli italiani dichiara competenze scarse; In Regione, 20 ragazzi si contendono 6 posti: chi riuscirà a partire per Bruxelles?; Al via la campagna di Salesiani a sostegno dei giovani più fragili.

Oltre la metà dei ragazzi usa l'intelligenza artificiale, anche i bimbi(ANSA) - ROMA, 03 FEB - L'intelligenza artificiale spopola tra i giovanissimi: uno studio su Jama Network Open, diretto da Anne Maheux della University of North Carolina a Chapel Hill, mostra come ven ... msn.com

L’indagine di Skuola.net: 6 ragazzi su 10 sono favorevoli ai metal detector a scuolaSfide tra criminali, serial killer, sparatorie, violenze di ogni tipo fanno ormai parte della quotidianità della maggior parte dei giovani. E non serve andarle a cercare, sono loro che inseguono i ... rainews.it

Oltre la metà dei ragazzi tra 18 e 34 anni prende in considerazione l'ipotesi di lasciare il Paese - facebook.com facebook

Oltre 13mila euro per il benessere dei ragazzi: in corso il progetto "Castiglione in movimento" - Il Giunco x.com