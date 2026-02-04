Questa sera a Pesaro si è aperto il quarto appuntamento del progetto

Il 7 febbraio alle ore 17, nel salone d’onore del Palazzo Olivieri a Pesaro, si è aperto il quarto capitolo del progetto *Conversazioni letterario-musicali*, promosso dal Conservatorio Rossini con il coordinamento del Corso di Storia della Musica e della Biblioteca del Conservatorio. Tre appuntamenti in programma, ognuno dedicato alla presentazione di un volume di rilievo nell’ambito della musicologia, che si propongono come un dialogo vivo tra testi, note e narrazioni. Il primo incontro ha visto protagonista Mariateresa Storino, docente di Storia della musica, che ha presentato *Gli scritti sulla musica di E. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre appuntamenti tra testi, note e narrazioni: il dialogo tra letteratura e musica si fa incontro aperto

Approfondimenti su Pesaro Conversazioni

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pesaro Conversazioni

Argomenti discussi: Un progetto poetico in tre appuntamenti alla Galleria Artistikamente di Pistoia; Il Giorno della Memoria a Padova, tutti gli appuntamenti tra cerimonie e spettacoli; La Sicilia, Londra e Mestre sono protagoniste dei nuovi incontri della rassegna Ad alta voce; Alisei, svelato il programma: tre appuntamenti aperti al pubblico.

Tre spettacoli per stagione teatrale RipatransoneTre appuntamenti tra dicembre 2025 e febbraio 2026 compongono la nuova rassegna del Teatro Luigi Mercantini di Ripatransone (Ascoli Piceno), realizzata da Amat all'interno del Laboratorio Teatrale di ... ansa.it

Al Teatro Auditorium dell’ateneo cosentino tre nuovi appuntamenti nell’ambito della rassegna Rende Teatro Festival. Si parte giovedì 5 febbraio con “Venerdì 13”, l’8 è la volta dell’indagine teatrale “La fabbrica degli innocenti” a cura del conduttore Mediaset, - facebook.com facebook

Siamo partiti da Napoli, con il primo dei tre appuntamenti che abbiamo organizzato per celebrare l’anniversario di Forza Italia e per mettere al centro i valori del nostro partito. Prossima tappa: oggi, ore 15.30, a Roma, Hotel Ergife. Ti aspettiamo, non mancare! x.com