un consiglio comunale aperto ad altri comuni

Il Tar Toscana ha confermato il suo provvedimento di rigetto definitivo del ricorso presentato dal Comune di Lucca riguardo a una questione amministrativa. La decisione riguarda una contestazione sollevata dal Comune stesso, che aveva impugnato una delibera o un atto amministrativo. La sentenza del tribunale amministrativo si inserisce in un procedimento che coinvolge anche altri enti comunali, alcuni dei quali sono stati invitati a partecipare a un consiglio comunale aperto.

"La decisione del TAR Toscana, che rigetta in via definitiva il ricorso del Comune di Lucca sulla salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico, segna la sconfitta di una testarda strategia suggerita da pessimi consiglieri": lo sostiene in una nota la lista di opposizione "Lucca è un grande noi". Secondo il movimento, che si è sempre opposto a una linea definita "attendista" sulla vicenda dell’acqua, ora bisogna decidere. "In questi anni – si legge nella nota – abbiamo detto chiaramente no all’ipotesi Multiutility e avanzato proposte concrete: dall’acquisto delle quote del socio privato rendendo Geal totalmente pubblica al...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Consiglio Comunale - 8 Aprile 2026

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