Giorno del Ricordo consiglio comunale aperto per rompere il silenzio

Da veronasera.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Verona il consiglio comunale si apre con un evento pubblico dedicato al Giorno del Ricordo. Le autorità e i cittadini si riuniscono per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati. L’obiettivo è rompere il silenzio e mantenere viva la memoria di quelle tragedie. Le iniziative proseguono durante tutta la giornata con incontri e testimonianze.

A Verona sono in corso le iniziative organizzate per il Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati. Il programma istituzionale include mostre, convegni e cerimonie, oltre alla seduta.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

