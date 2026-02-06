Giorno del Ricordo consiglio comunale aperto per rompere il silenzio

Oggi a Verona il consiglio comunale si apre con un evento pubblico dedicato al Giorno del Ricordo. Le autorità e i cittadini si riuniscono per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati. L’obiettivo è rompere il silenzio e mantenere viva la memoria di quelle tragedie. Le iniziative proseguono durante tutta la giornata con incontri e testimonianze.

A Verona sono in corso le iniziative organizzate per il Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati. Il programma istituzionale include mostre, convegni e cerimonie, oltre alla seduta.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Giorno del Ricordo In consiglio comunale un minuto di silenzio in ricordo di Matteo Leone e delle vittime di Crans-Montana In consiglio comunale è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Matteo Leone, 31 anni, e delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Spiagge accessibili, il consiglio comunale approva l’ordine del giorno di Avs La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: le iniziative in programma; Giorno del Ricordo, in Consiglio regionale le celebrazioni per non dimenticare le foibe e l’esodo giuliano-da…; Giorno del Ricordo, lo storico: Sulle foibe non può prevalere l'ideologia; Giorno del Ricordo, martedì 10 febbraio si riunisce il Consiglio Comunale. Giorno del Ricordo, consiglio comunale aperto per rompere il silenzioLa seduta è stata una delle numerose iniziative dedicate alle vittime delle foibe e all'esodo giuliano-dalmata ... veronasera.it Iniziative per il Giorno del RicordoIn occasione del Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio, il Consiglio regionale, insieme al Polo del '900 e altri partner, ha organizzato diversi appuntamenti per conservare e rinnovar ... ilrisveglio-online.it Si avvicina il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, e il consiglio regionale ha tenuto la seduta solenne in ricordo e in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.