Un concerto per ricostruire il Sannazaro | l' iniziativa
Il Teatro di San Carlo di Napoli organizza un concerto intitolato 'Per il Sannazaro' che si terrà sabato 9 maggio 2026 alle ore 20. L’evento mira a raccogliere fondi per la ricostruzione del Teatro Sannazaro, distrutto da un incendio avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2026. L’iniziativa fa parte di una campagna di sensibilizzazione promossa dal teatro napoletano.
Il Teatro di San Carlo di Napoli promuove un’azione di sensibilizzazione volta a sostenere la ricostruzione del Teatro Sannazaro, distrutto da un incendio nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2026 e organizza, per sabato 9 maggio 2026 (ore 20), un concerto dal titolo 'Per il Sannazaro'. Sul.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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