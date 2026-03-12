Sannazaro la Regione | Pronti investimenti per ricostruire il Teatro

La Regione Campania ha annunciato la disponibilità di fondi per ricostruire il teatro Sannazaro di Napoli, che è stato completamente distrutto da un incendio il 17 febbraio. Il ministero della Cultura ha confermato che acquisterà il teatro, seguendo le istruzioni del ministro Alessandro Giuli. Il progetto di ricostruzione è stato avviato senza indicare tempi specifici.

La regione Campania non resterà a guardare nella ricostruzione del teatro Sannazaro di Napoli. Dopo l'incendio del 17 febbraio che lo ha completamente distrutto, il teatro sarà acquistato dal ministero della cultura, così come annunciato dal ministro Alessandro Giuli. Oggi, 12 marzo, l'assessore regionale al ramo, Onofrio Cutaia, ha assicurato massimo sostegno, anche economico, alla ricostruzione: “Abbiamo stanziato un milione di euro che è già pronto e utilizzabile. Inoltre abbiamo previsto ulteriori fondi nel bilancio 2026. L'acquisto da parte del Ministero è una notizia molto positiva che sottolinea il clima di collaborazione istituzionale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Sannazaro, la Procura apre fascicolo per "Incendio colposo" - due anni per ricostruire il teatroPotrebbe essere stato il maltempo la causa scatenante dell'incendio che ha ridotto in cenere lo storico teatro Sannazaro. Incendio al teatro Sannazaro, è completamente distrutto. Manfredi: “Aiuteremo a ricostruire”Il sindaco di Napoli assicura: "Faremo di tutto per aiutare la famiglia a ricostruire". Tutti gli aggiornamenti su Sannazaro la Regione Pronti... Il futuro del Teatro Sannazaro: lo Stato pronto ad acquistare la storica sala di NapoliDopo l'incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro di Napoli, lo Stato acquisirà la storica sala per avviare il percorso di ricostruzione ... exibart.com Sannazaro, dopo il rogo la mossa del ministro: lo Stato compra il teatroL'unione fa la forza e quando le Istituzioni lavorano in sinergia - e mettono da parte le appartenenze politiche - i risultati arrivano: «Il Mic acquisirà i locali dello ... ilmattino.it