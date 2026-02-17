Marisa Laurito | Ricostruire il Sannazaro disponibili da subito

Marisa Laurito, nota attrice e figura di spicco del teatro napoletano, ha annunciato di essere disponibile fin da subito a contribuire alla ricostruzione del teatro Sannazaro, che è stato distrutto da un incendio questa mattina. La causa dell’incendio, ancora da chiarire, ha provocato danni significativi alla struttura storica nel cuore di Napoli. Laurito, che ha iniziato la sua carriera sotto la guida di Eduardo De Filippo, ha espresso il suo dispiacere per la perdita e ha dato la disponibilità a mettere a disposizione le sue competenze per aiutare a ripristinare il teatro.

"L'incendio del Teatro Sannazaro di Napoli non è solamente un evento di cronaca, ma è una ferita al cuore culturale di Napoli. È un teatro dove sono passati una marea di Protagonisti, da Eleonora Duse a Scarpetta e poi, naturalmente, il teatro di Luisa Conte, una grande attrice napoletana. Lara Sansone ne ha, come dire, risvegliato gli onori e noi tutti ci siamo passati per andare a vedere spettacoli". "Ci siamo tutti resi disponibili. E immediatamente si sono mosse tutte le forze di Napoli, le istituzioni con in prima linea il sindaco e l'assessore alla cultura. Con tutti i teatri ci sarà un incontro per aiutare la ricostruzione: bisogna ricostruirlo immediatamente".