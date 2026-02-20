In vendita a Pordenone due prestigiosi appartamenti con magnifica vista sul campanile di San Marco | foto e prezzo

A Pordenone, due appartamenti di alto livello sono stati messi in vendita, offrendo una vista spettacolare sul campanile di San Marco. La proprietà si trova in contrada maggiore, una zona centrale e molto richiesta. Le case sono recenti e ben rifinite, ideali per chi cerca comfort e eleganza. Le foto dell’annuncio mostrano ambienti luminosi e spaziosi. L’offerta è disponibile su Immobiliare e attira l’attenzione di chi desidera vivere in una posizione esclusiva.

Due prestigiosi appartamenti sono in vendita a Pordenone in contrada maggiore. L'annuncio su Immobiliare.it sottolinea la magnifica vista sul campanile di San Marco, che si tratta di un palazzo storico edificato tra il V e il XVI secolo posto sotto tutela delle belle arti. Il primo appartamento è composto da zona livingpranzo con uscita su terrazzo, cucina a vista, due camere di generose dimensioni, altro grande salone con affaccio sul corso, ripostiglio e due bagni. Il secondo appartamento sviluppa al secondo piano la zona abitabile così composta: sala con affaccio su corso Vittorio Emanuele, due camere matrimoniali, un bagno e una zona cucinapranzo in open space con vista sul cortile interno e sul campanile del Duomo, da questa stanza si ha accesso, attraverso una scala al magnifico loggiato di quasi 80mq e a due stanze soffitta a esso adiacenti.