In vendita la storica Villa Bernardis Falomo è tra i luoghi del cuore Fai | le foto e il prezzo

La Villa Bernardis Falomo, costruita nel 1923 a Pordenone, è in vendita su Immobiliare.it. La storica dimora, conosciuta per il suo valore artistico e culturale, figura tra i luoghi del cuore del Fai. Sono state pubblicate foto e il prezzo, mentre si cerca un nuovo proprietario per questa testimonianza di un passato importante.

È in vendita su Immobiliare.it la storica Villa Bernardis Falomo di Pordenone, edificata nel 1923. Nota per il suo pregio artistico e culturale è censita le i luoghi del cuore Fai (Fondo Ambiente Italiano). La Villa attualmente è oggetto di ristrutturazione. «Il piano terra si apre con generoso ingresso e lateralmente troviamo una zona pranzo e una cucina separata; nell' altro lato una camera matrimoniale, una camera doppia, un bagno, una lavanderia e un ripostiglio; esternamente questa proprietà comprende due portici. Al piano primo si accede da una scala esterna e si sviluppa con un grande disimpegno, una spaziosa cucinazona pranzo, soggiornorelax, una camera grande matrimoniale, una camera doppia, un bagno, un ripostiglio; si accede all'esterno da una loggia posta sulla parte frontale della villa o da un terrazzo laterale», si legge nell'annuncio su Immobiliare.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Villa Bernardis Falomo

Il cimitero di Staglieno si distingue nella 12ª edizione del bando nazionale “I Luoghi del Cuore” del Fai, un’iniziativa che coinvolge cittadini e associazioni nella valorizzazione del patrimonio italiano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Villa Bernardis Falomo

Argomenti discussi: La storica sede Rai di Firenze in vendita, tra critiche e timori di speculazione; La Rai mette in vendita la sede storica: Non diventi l’ennesima speculazione; Retromobile: 50 anni di storia dell’auto.. in vendita!; Frank Lloyd Wright, la Weisblat House è in vendita per la seconda volta nella sua storia.

Sampdoria, in vendita la storica Corte Lambruschini: cosa si può acquistare – VIDEOSampdoria, Corte Lambruschini pronta ad un nuovo acquirente! Tutto pronto per la vendita di una struttura storica del Club La storica sede della Sampdoria a Corte Lambruschini è ufficialmente in vendi ... sampnews24.com

La storica sede Rai di Firenze in vendita, tra critiche e timori di speculazioneQuesta volta è ufficiale. La Rai metterà in vendita, in un pacchetto unico con le sedi di Venezia e Genova, la sede Rai di Firenze, il prestigioso edificio progettato da Italo Gamberini e realizzato n ... corrierefiorentino.corriere.it

Dopo 4 ko consecutivi il Villanova ritrova il sorriso dei 3 punti. Nella prima di ritorno i biancoverdi di mister Bernardis passano di misura sul campo dello Zarja Trieste grazie alla rete nel finale di Riccardo Ledda. #weareasdvillanova - facebook.com facebook