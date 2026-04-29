Un brand di profumi ha prodotto una fragranza utilizzando l’odore delle ascelle di un attore noto. Dopo aver cessato il ruolo di ambassador per un famoso profumo, il suo nome resta comunque collegato al settore delle fragranze, anche se in modo diverso rispetto al passato. La notizia ha attirato l’attenzione nel mondo del profumo e della moda, suscitando discussioni sulla scelta di utilizzare odori personali di celebrità.

Ora che Timothée Chalamet non è più Ambassador dell’iconico profumo Bleu de Chanel, il suo nome continua a gravitare attorno al mondo delle fragranze su altre frequenze. Dopo essere stato spodestato da Jacob Elordi, si pensa che il nuovo “It-boy” abbia preso il suo posto anche a causa della recente gaffe di Chalamet sul Balletto e l’Opera, Timothée è stato accostato ad un progetto quantomeno bizzarro. Il brand di profumi artigianali?nti Parfum ha dichiarato di aver lavorato ad una nuova fragranza ispirandosi all’odore delle ascelle di Timothée Chalamet in Call Me By Your Name. C’è da dire che la specificità della reference non lascia molto spazio a interpretazioni, anche se campionare quell’essenza sarà stato quantomeno complesso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un brand di profumi ha imbottigliato la fragranza delle ascelle di Timothée Chalamet

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Una raccolta di contenuti

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