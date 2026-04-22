Negli ultimi anni, Timothée Chalamet si è distinto non solo per le sue interpretazioni sul grande schermo, ma anche per il suo stile personale. Tuttavia, nonostante la sua popolarità, il marchio di abbigliamento che preferisce rimane poco noto al grande pubblico. Questa discrepanza tra fama e riconoscibilità del brand ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori nel mondo della moda, che si chiedono come possa essere così poco conosciuto ancora oggi.

Se hai prestato anche solo una minima attenzione al mondo del menswear negli ultimi anni, saprai bene che Timothée Chalamet non è il solito attore ben vestito che si limita a fare il giro dei red carpet. È un vero fashion lad: uno di quelli capaci di spaziare con disinvoltura dai completi lucidi di Givenchy ai rari stivali Visvim. Quando sei letteralmente uno degli uomini più famosi al mondo, i brand farebbero carte false pur di vederti indossare i loro capi. Ecco perché è interessante notare come lui continui a tornare da Nahmias. Fondato nel 2018 da Doni Nahmias, il brand di Los Angeles mescola surf, streetwear e vintage Americana in un modo che sa molto di West Coast senza risultare scontato.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come diavolo è possibile che il brand preferito di Timothée Chalamet sia ancora così poco conosciuto?

Timothée Chalamet is still in the pursuit of greatness

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