Lo scorso autunno, l’attore ha annunciato di essere diventato socio di un noto marchio indipendente di orologi. Questa collaborazione segna un cambiamento nel suo rapporto con il settore, che fino a quel momento si era concentrato su altri aspetti della moda e del lifestyle. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e attraverso dichiarazioni dell’attore stesso, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulla durata della partnership.

Timothée Chalamet lo scorso autunno ha dato un svolta netta al proprio stile orologiero. Dopo anni da ambassador di Cartier, tra minuscoli Panthère sul tappeto rosso e Tank à Guichets sfoggiati alle partite dei Knicks, il candidato all’Oscar è improvvisamente diventato uno dei più ferventi sostenitori dell’orologeria indipendente. Durante il tour promozionale di Marty Supreme si è presentato con modelli che, fino a ieri, sembravano appannaggio esclusivo di chi studia il francese solo per poter chiedere: Une allocation, s’il vous plaît, monsieur. Le sorprese si sono poi moltiplicate: un Simon Brette qui, un Petermann Bédat là, e persino un’ Akrivia di Rexhep Rexhepi a completare il quadro.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Timothée Chalamet è ora socio di un iconico brand indipendente di orologi

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