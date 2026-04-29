Un anno senza Emanuele e Nico i vigili del fuoco di Chieti ricordano i colleghi scomparsi

Il primo maggio 2025, i vigili del fuoco di Chieti commemorano i colleghi scomparsi un anno fa. Emanuele Capone e Nico Civitella, entrambi di 43 anni, persero la vita durante un'escursione in località Balzolo, a Pennapiedimonte. Con loro erano presenti altri due colleghi del comando provinciale. La data segna il primo anniversario della loro scomparsa, ricordata dagli operatori con una cerimonia.

Il primo maggio 2025 i vigili del fuoco Emanuele Capone e Nico Civitella. entrambi di 43 anni, persero la vita durante un'escursione con altri due colleghi del comando provinciale di Chieti in località Balzolo, a Pennapiedimonte. Nel primo anniversario della prematura perdita dei colleghi, i.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Un indagato per la morte di Emanuele e Nico, i vigili del fuoco annegati durante un'escursione a PennapiedimonteC'è un indagato per la morte dei vigili del fuoco Emanuele Capone e Nico Civitella, venuti a mancare il 1° maggio 2025, a Pennapiedimonte, in...

Un indagato per la morte di Emanuele e Nico, i vigili del fuoco annegati durante un’escursione a PenIl direttore del Parco nazionale della Maiella, Luciano Di Martino, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo per...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Emanuele Becchis La scorsa stagione è stata difficile, quest’anno l’obiettivo è vincere| FISI TV; Emanuele Filiberto divorzia da Clotilde Coreau: Ci rispettiamo, dice. Poi, fa il nome di Adriana; Emanuele Filiberto divorzia da Clotilde Courau, felice con Adriana Abascal: un anno fa le foto da Torino con la fidanzata; Il ricordo di Emanuele Chiavola. Lo stratega della ricostruzione, concreto e capace di ascolto.

La sede logistica Balzoo Scordia, si trova in via Vittorio Emanuele n°20 - Scordia (CT) Apertura al pubblico, previo appuntamento telefonico Se vuoi un appuntamento, contatta con un messaggio su WhatsApp il numero 340 535 9812 #balzooscordia - facebook.com facebook

Emanuele Atturo (@perelaa) on X x.com