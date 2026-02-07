Un indagato per la morte di Emanuele e Nico i vigili del fuoco annegati durante un' escursione a Pennapiedimonte

La procura ha iscritto nel registro degli indagati una persona legata all’incidente che ha causato la morte di due vigili del fuoco nel mese di maggio a Pennapiedimonte. Emanuele Capone e Nico Civitella sono morti annegati durante un'escursione nella località Balzolo, insieme ad altri colleghi. Le indagini puntano a chiarire le responsabilità e a capire cosa sia andato storto in quella tragica giornata.

C'è un indagato per la morte dei vigili del fuoco Emanuele Capone e Nico Civitella, venuti a mancare il 1° maggio 2025, a Pennapiedimonte, in località Balzolo, durante un'escursione con altri due colleghi del comando provinciale di Chieti. Come anticipato dal quotidiano Il Centro e poi dall'Agi. La Procura di Chieti contesta l'omicidio colposo per la morte di Emanuele Capone e Nico Civitella: sotto accusa la mancata segnaletica e l'accesso alla forra dell'Avello.

