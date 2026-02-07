Un indagato per la morte di Emanuele e Nico i vigili del fuoco annegati durante un’escursione a Pen

Il direttore del Parco della Maiella, Luciano Di Martino, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. La sua posizione riguarda la morte di Emanuele Capone e Nico Civitella, vigili del fuoco che sono annegati durante un’escursione a Pennapiedimonte, in località Balzolo, il primo maggio scorso. La procura ha deciso di approfondire eventuali responsabilità legate alla gestione dell’area e alle condizioni in cui si sono svolti i fatti.

Il direttore del Parco nazionale della Maiella, Luciano Di Martino, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo per la morte dei vigili del fuoco Emanuele Capone e Nico Civitella, scomparsi tragicamente il primo maggio 2025 a Pennapiedimonte, in località Balzolo. La svolta investigativa, giunta dopo dieci mesi dalla tragedia che ha sconvolto Chieti e Guardiagrele, città d’origine dei due pompieri, si fonda sulla presunta mancata adozione di misure di sicurezza adeguate, in particolare la segnaletica e la chiusura dell’area ritenuta pericolosa. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari rappresenta un passo significativo verso l’accertamento delle responsabilità in una vicenda che ha lasciato un vuoto incolmabile nelle comunità locali e nel corpo dei Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Pen Pennapiedimonte Un indagato per la morte di Emanuele e Nico, i vigili del fuoco annegati durante un'escursione a Pennapiedimonte La procura ha iscritto nel registro degli indagati una persona legata all’incidente che ha causato la morte di due vigili del fuoco nel mese di maggio a Pennapiedimonte. Famiglia si perde durante un'escursione, recuperati dai vigili del fuoco I Vigili del Fuoco di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio a Vaglia, sul sentiero CAI 12, per recuperare una famiglia di quattro persone che si era persa durante un'escursione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pen Pennapiedimonte Argomenti discussi: I cecchini per divertimento di Sarajevo, ora c'è un indagato per omicidio; Cecchini a Sarajevo, indagato per omicidio un ottantenne: Si vantava di fare la caccia all’uomo; Morte a Milano, l’agente non doveva essere nel boschetto; SARAJEVO: CECCHINI DEL WEEKEND, INDAGATO PER OMICIDIO UN RESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE. Pusher ucciso, l'agente indagato anche per falsoLa Procura ha aperto un fascicolo per falso ideologico, commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, su quel verbale d'arresto redatto nel 2024 a carico di un 20enne tunisino, poi assolto, dal ... ilgiornale.it I cecchini per divertimento di Sarajevo, ora c'è un indagato per omicidioLa procura di Milano interrogherà un 80enne di Pordenone: avrebbe pagato per andare a sparare ai civili in Bosnia. I precedenti a Beirut e in Salvador ... avvenire.it La Procura di Chieti contesta l’omicidio colposo per la morte di Emanuele Capone e Nico Civitella: sotto accusa la mancata segnaletica e l’accesso alla forra dell’Avello. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.