Un angelo di nome Guido | l’addio al 19enne schiacciato dalla sua moto

Una comunità di San Martino Valle Caudina si è riunita per ricordare Guido Catilino, un giovane di 19 anni deceduto in un incidente stradale. Secondo quanto emerso, il ragazzo è stato travolto dalla propria moto, provocando la sua morte sul colpo. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti, che si sono stretti alla famiglia in questo momento difficile. La notizia si è diffusa rapidamente tra i cittadini, che hanno espresso il loro cordoglio.

Tempo di lettura: 3 minuti Un dolore profondo ha colpito la comunità di San Martino Valle Caudina, sconvolta dalla tragica e improvvisa scomparsa del giovane Guido Catilino, morto schiacciato dalla sua moto a soli 19 anni. L’incidente è avvenuto nel territorio beneventano, ma ha scosso tutta la Valle Caudina, e in particolare San Martino, dove Guido risiedeva. La notizia, giunta nelle ultime ore, ha scosso l’intero paese, unito da legami autentici e da un forte senso di appartenenza, dove la perdita di una vita così giovane diventa un dolore condiviso da tutti. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno espresso il proprio cordoglio, stringendosi con sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a quanti hanno voluto bene a Guido.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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