La comunità di San Martino Valle Caudina si è trovata a fronteggiare la perdita improvvisa di Guido Catilino, un ragazzo di 19 anni deceduto dopo essere rimasto schiacciato dalla propria auto. La tragedia si è verificata in circostanze ancora da chiarire, lasciando senza parole amici e parenti. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando un grande dolore tra coloro che conoscevano il giovane.

Tempo di lettura: 3 minuti Un dolore profondo ha colpito la comunità di San Martino Valle Caudina, sconvolta dalla tragica e improvvisa scomparsa del giovane Guido Catilino, morto schiacciato dalla sua auto a soli 19 anni. L’incidente è avvenuto nel territorio beneventano, ma ha scosso tutta la Valle Caudina, e in particolare San Martino, dove Guido risiedeva. La notizia, giunta nelle ultime ore, ha scosso l’intero paese, unito da legami autentici e da un forte senso di appartenenza, dove la perdita di una vita così giovane diventa un dolore condiviso da tutti. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno espresso il proprio cordoglio, stringendosi con sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a quanti hanno voluto bene a Guido.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un angelo di nome Guido: l’addio al 19enne schiacciato dalla sua auto

Notizie correlate

Un angelo di nome Guido: l’addio al 19enne schiacciato dalla sua motoTempo di lettura: 3 minutiUn dolore profondo ha colpito la comunità di San Martino Valle Caudina, sconvolta dalla tragica e improvvisa scomparsa del...

Dimentica di inserire il freno a mano e muore schiacciato dalla sua auto: Guido Catilino aveva 18 anniIl tragico incidente si è verificato questa mattina a Sant'Angelo a Cupolo, piccola cittadina in provincia di Benevento.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: La corsa per l’Antitrust: favoriti Stazi e Valentino. I nomi; Giunta caduta a Ostuni, la Prefettura nomina un commissario straordinario; Antonio Pompa-Baldi: Angeli e Demoni; Il patriarcato da Aska, le violenze e gli abusi Sono delle sfigate.

Calcio: Spezia, esonerato D'Angelo, arriva Guido PagliucaLo Spezia ha deciso di separarsi da Luca D'Angelo, il tecnico che in due stagioni ha salvato gli aquilotti dalla retrocessione e poi lo ha portato a un passo dalla serie A. Dopo un inizio di ... ansa.it

ALBA (CU) sabato 23 maggio Arena Guido Sacerdote Via Accademiaore 18:00 - Nell’ambito della 11°Edizione del Festival #Circonomia 2026, incontro con prof. #VitoMancuso. Dettagli conferenza in fase di definizione. https://circonomia.it/programma/ - facebook.com facebook

Immagino questa mattina Saviano, il Napolista, Napoli Network, il Mattino e Guido Olivares che con tempestività hanno riportato sui loro canali social la notizia della Repubblica e di quanto accaduto in occasione di Inter-Roma a poche giornate dalla fine del c x.com