Un ragazzo di 16 anni si presenta come una persona calma e riservata. Frequenta regolarmente la scuola, mostra un comportamento generalmente positivo e ha un gruppo ristretto di amici con cui trascorre il tempo. La sua routine quotidiana sembra essere caratterizzata da semplicità e stabilità, senza particolari segnali di disagio o di comportamenti problematici.

Nostro figlio di 16 anni è molto tranquillo: va bene a scuola, è mediamente allegro, ha un piccolo ma prezioso giro di amici. Non parla molto di sé, come se non avesse mai problemi. Noi ci aspettavamo la ribellione dell’adolescenza che però non sta arrivando: lungi da me lamentarmi, ma non è che invece ci sta sfuggendo qualcosa? –Anna T i racconto una barzelletta. Una giovane coppia ha il suo primo figlio. La loro gioia però si trasforma lentamente in preoccupazione quando, per tre anni, il bambino non pronuncia neanche una parola. Assumono logopedisti, dottori e psichiatri, ma il bambino semplicemente si rifiuta di parlare. Poi, una mattina, quando il bambino ha cinque anni, alza lo sguardo dalla colazione e dice: “Questo latte è freddo”.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un adolescente tranquillo

Crepet ci dice che l’adolescenza è un laboratorio, non un corridoio da attraversare in silenzio

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