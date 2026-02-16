Doraemon, il famoso gatto robot proveniente dal futuro, si fa conoscere a La Spezia grazie alla sua presenza in un evento locale. Il personaggio, noto per il suo carattere tranquillo ma deciso, ha attirato l’attenzione di molti cittadini, tra cui bambini e appassionati di anime. Un bambino di dieci anni ha incontrato il gatto azzurro e bianco durante una manifestazione, scattando foto e chiedendo autografi.

LA SPEZIA Il simpatico gattone azzurro e bianco, che arriva dal futuro, e che ha conquistato tutto il Giappone diventando un’icona del mondo degli anime, ha un doppio - o quasi – vivente e tutto spezzino. Sì, perché Doraemon (il gatto robot proveniente dal XXII secolo e venuto nella Tokyo del passato per tirare fuori dai guai Nobita Nobi, il suo padroncino), è anche il nome del mansueto micione che da cinque mesi si trova ospite del gattile di San Venerio. Adulto, dal manto tigrato, di razza europea comune e - proprio come il suo nipponico alter ego - di taglia medio-grande, Doraemon ha un carattere molto tranquillo e docile, apprezza moltissimo la compagnia e le coccole di tutti gli amici umani, anche se non sempre va d’accordo con gli altri gatti della struttura di via del Monte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Doraemon, chiacchierone. Tranquillo ma determinato

