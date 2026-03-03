Studenti e insegnanti dell’Istituto Maria Ausiliatrice, attualmente a Dubai, sono in fase di preparazione per lasciare gli Emirati Arabi entro venerdì. Sono complessivamente 11 studenti di terza e quarta superiore e due professori che si trovavano bloccati nella città. Le autorità stanno coordinando il trasferimento, che dovrebbe avvenire nelle prossime ore o giorni.

Domani, al più tardi entro venerdì. Potrebbero lasciare gli Emirati Arabi e tornare a casa in Italia gli 11 studenti di terza e quarta superiore dell’Istituto Maria Ausiliatrice rimasti bloccati a Dubai insieme a due loro professori. Lo ha annunciato il ministro all’Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara in visita ieri alle scuole di Olgiate Molgora. "Noi non ci siamo accorti di nulla – tranquillizza Giulia Grilli, la prof di inglese che è con i ragazzi e le ragazze dell’Ima insieme a una collega di matematica e fisica -. Qui sembra tutto tranquillo. Noi però ci atteniamo alle indicazioni e restiamo chiusi nell’albergo dove siamo ospitati, anche perché nessuno si assume la responsabilità di uscire". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Studenti e professori: "Sembra tranquillo"

