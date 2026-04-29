Un 21enne che appartiene alla comunità ebraica fermato per gli spari a Parco Schuster

Un ragazzo di 21 anni, appartenente alla comunità ebraica, è stato fermato in relazione agli spari avvenuti il 25 aprile a Parco Schuster, a Roma. Le colpi hanno ferito un uomo e una donna, entrambi membri dell’Anpi. La polizia ha eseguito il fermo e sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell’Anpi, avvenuta il 25 aprile a Roma. L’indagine è coordinata dai pm dall’antiterrorismo della Capitale. Il giovane è stato perquisito. Il giovane, fermato nella notte, è difeso dall’avvocato Cesare Gai. Le motivazioni sono al vaglio di investigatori e inquirenti. Il caso della grazia a Nicole Minetti rischia di esplodere. In corso verifiche. Il pg di Milano: «Il parere potrebbe esser modificato» Caso Minetti, ora parla il procuratore Brusa: «Abbiamo attivato anche l’Interpol». Il dettaglio che mette in difficoltà Nordio🔗 Leggi su Open.online

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