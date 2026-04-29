Parco Schuster spari del 25 aprile | fermato un 21enne

Nella serata del 25 aprile, nei pressi del Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo a Roma, due militanti dell'Anpi sono stati colpiti da piombini dopo che sono stati esplosi alcuni spari. Immediatamente sono intervenuti gli agenti della Digos, che hanno fermato un ragazzo di 21 anni sospettato di aver sparato. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti dell'Anpi al termine della manifestazione del 25 aprile nei pressi del Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo a Roma. Il giovane è stato perquisito e ora è in stato di fermo. L'uomo è stato ferito vicino al collo e alla guancia mentre la donna alla spalla. Entrambi hanno riportato lievi escoriazioni e sono stati medicati dal 118 sul posto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Parco Schuster, spari del 25 aprile: fermato un 21enne Notizie correlate Spari al corteo del 25 aprile a Roma, fermato un 21enneAGI - Un 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti... Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco SchusterMomenti di panico a Roma questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi; Roma, colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile al parco Schuster: due feriti; 25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna; 25 Aprile: spari al Parco Schuster a Roma e tensioni al corteo. Due feriti, indaga la Digos. Spari del 25 aprile, fermato un 21enne: indagato per tentato omicidioUna svolta nelle indagini arriva a pochi giorni dagli spari avvenuti nel pomeriggio di sabato nei pressi del parco Schuster, a Roma, contro due iscritti ... thesocialpost.it Spari Roma, fermato un 21enne per aver ferito i due attivisti dell’Anpi il 25 aprileLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari Roma, fermato un 21enne per aver ferito i due attivisti dell’Anpi il 25 aprile ... tg24.sky.it Le telecamere hanno inquadrato l'uomo con l'Sh bianco che ha usato una pistola ad aria compressa a Parco Schuster. Secondo gli investigatori sarebbe un estremista di destra - facebook.com facebook San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi ift.tt/P45NWzf x.com