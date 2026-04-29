In Umbria, sono state approvate tariffe più alte per i servizi residenziali destinati ai minori, con un incremento dell’18,93 per cento. La decisione riguarda principalmente le spese sostenute per garantire le cure e l’assistenza ai giovani che vivono in strutture dedicate. La variazione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, che hanno illustrato i nuovi importi applicati ai servizi offerti.

? Cosa sapere L'Umbria approva aumento del 18,93 per cento delle tariffe per i servizi residenziali minori.. I fondi europei 2021-2027 da 4,2 milioni sosterranno i bilanci comunali per le nuove rette.. La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato l’aggiornamento delle tariffe per i servizi residenziali socio-educativi destinati ai minori, fissando un aumento del 18,93 per cento per proteggere la qualità delle cure e il lavoro degli operatori sociali. Questa decisione mira a coprire i rinnovi contrattuali nazionali e i rincari indicizzati dall'Istat, evitando che le strutture vadano in crisi economica. L'intervento regionale punta inoltre a prevenire contenziosi legali, come quelli avvenuti nel Piemonte dove il Tar di Torino aveva annullato delibere comunali a causa di costi troppo bassi rispetto agli aumenti salariali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, tariffe welfare minori su: +18% per tutelare le cure

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