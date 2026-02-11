Cure palliative pediatriche Pescara è il nuovo centro regionale | 18 minori su 100mila abitanti necessitano di assistenza

Pescara apre un nuovo centro regionale dedicato alle cure palliative pediatriche. L’unità operativa complessa dell’Asl è ora il punto di riferimento per i bambini in cerca di assistenza, con circa 18 minori ogni 100 mila abitanti che necessitano di supporto. La struttura si occupa di terapia del dolore e cure palliative dedicate ai più piccoli, offrendo un servizio specializzato e vicino alle famiglie.

Istituito nell'unità operativa complessa (uoc) Hospice e Cure palliative della Asl di Pescara, il Cnetro di riferimento regionale per la terapia del dolore e le cure palliative pediatriche. A deciderlo la giunta regionale che ha accolto la proposta avanzata dall'assessore regionale alla Sanità.

