Umbria nuova sicurezza | piano per un agente ogni 1.000 abitanti

La regione dell'Umbria ha approvato una nuova strategia di sicurezza che prevede l'assunzione di un agente di polizia ogni mille abitanti. La decisione è stata presa dalla Commissione regionale, presieduta da Francesco Filipponi, con l'obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La riforma si applica a tutti i comuni dell'area e mira a migliorare la copertura delle attività di vigilanza e controllo.

? Cosa sapere La Commissione regionale guidata da Francesco Filipponi approva riforma per un agente ogni 1.000 abitanti.. Il piano prevede nuovi concorsi regionali per colmare il sotto-organico rilevato a Perugia.. La Commissione regionale guidata da Francesco Filipponi ha raggiunto un accordo tra maggioranza e opposizione per una riforma della Polizia Municipale che punta a garantire un agente ogni mille abitanti in tutta l’Umbria. Il provvedimento, giunto alla fase conclusiva del percorso legislativo, mira a potenziare il ruolo delle forze locali nel mantenimento dell'ordine pubblico attraverso una stretta collaborazione con i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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