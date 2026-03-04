Osservatorio furti in abitazione in Umbria 41,2 ogni 10mila abitanti | l' Umbria al 1° posto a livello nazionale

In Umbria, si registrano 41,2 furti in abitazione ogni 10.000 abitanti, posizionando la regione al primo posto a livello nazionale per questa tipologia di crimine. Tra il 2019 e il 2024, i furti sono aumentati dello 0,5% rispetto al periodo precedente, raggiungendo un incremento complessivo del 1,9%. Questi dati sono stati diffusi dall’Osservatorio sui reati nella regione.

Le analisi dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis–Verisure in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno. I dati sulle rapine in villa "Tra il 2019 e il 2024 l’andamento dei furti in abitazione in Umbria risulta in lieve aumento, con una variazione del +1,9%. Nel primo semestre del 2025, invece, si osserva un’inversione: tra gennaio e giugno sono stati registrati 1.297 furti in abitazione, in riduzione del 12,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano 1.489. L'analisi porta la firma dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis–Verisure, realizzata in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Osservatorio Camera di Commercio, 16mila assunzioni tra febbraio-aprile: "Umbria sopra media nazionale"Nonostante un calo dell'occupazione rispetto al 2025, la nostra regione contiene le perdite intorno al 7% contro il -18,5% del dato nazionale Sono 16.

De Pascale: «In Emilia-Romagna 235 agenti ogni 100mila abitanti, valore tra i più bassi a livello nazionale»Il presidente della Regione scrive alla presidente del Consiglio: «Urgente affrontare questo tema con serietà, superando le divergenze politiche e...

L’Emilia Romagna quarta in Italia per furti in abitazione: a Rimini reati in caloNel 2024 in Emilia-Romagna sono stati registrati 15.908 furti in abitazione, con un incremento del 4,3%?rispetto all’anno precedente. Il numero di episodi, ... chiamamicitta.it

Furti in casa in Piemonte in lieve calo. Ad Asti 616 casi nel 2024Il report Censis–Verisure: meno reati rispetto al passato, ma l’attenzione sulla sicurezza domestica resta alta ... lavocediasti.it

