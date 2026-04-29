Umbria 14 milioni per blindare dighe e prevenire il dissesto

In Umbria, sono stati approvati 14 milioni di euro destinati a interventi di sicurezza per dighe e bacini idrici. La somma proviene dai fondi FESR 2021-2027 e sarà utilizzata per finanziare interventi contro il rischio idrogeologico nei consorzi di bonifica della regione. La cifra rappresenta un investimento specifico per migliorare la stabilità delle strutture idriche e prevenire eventuali dissesti.

? Cosa sapere L'Umbria stanzia 14 milioni di euro per la sicurezza di dighe e bacini idrici.. I fondi FESR 2021-2027 finanziano interventi contro il rischio idrogeologico nei consorzi di bonifica.. La Giunta regionale ha stanziato 14.109.609,76 euro per blindare le infrastrutture idriche e contrastare il rischio idrogeologico, approvando un piano strategico basato sul Programma Regionale FESR 2021-2027. L’operazione, proposta dall’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis, punta a modernizzare i sistemi di accumulo e garantire la tenuta del territorio attraverso interventi mirati su dighe e bacini. La decisione mira a integrare le necessità di sicurezza con i parametri di sostenibilità stabiliti dall’Unione Europea, affrontando direttamente la vulnerabilità dei sistemi idrici regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, 14 milioni per blindare dighe e prevenire il dissesto Notizie correlate Leggi anche: Valmontone, si dimette l'assessore al Bilancio Matrigiani. FdI va all'attacco: "Dissesto mascherato, debito a 14 milioni" Disabilità, “Umbria per tutti": ecco il piano d'azione regionale: oltre 14 milioni in più per il triennio 2026-2028Più fondi, ma soprattutto un nuovo approccio per la gestione delle disabilità e del supporto al progetto di vita. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Umbria, progetto Dama. Un nuovo modello di accesso alle cure per le persone con disabilità; Pentima, luogo strategico da trasformare in infrastruttura stabile per la formazione, la ricerca e l’innovazione; SASE, aeroporto dell’Umbria da record: +68% di passeggeri e nuovi piani di crescita; Oltre l'emergenza c'è la soluzione, l'Umbria dallo smaltimento all'economia circolare. Dall'8xmille alla Chiesa umbra fondi per 21 milioniHa sfiorato i 21 milioni di euro, 20.977.747 per la precisione, l'impegno complessivo sostenuto nel 2025 nelle otto diocesi dell'Umbria attraverso i fondi dell'8xmille. Nel 2024 il totale generale ... ansa.it Dall'Europa quasi 38 milioni per l'UmbriaL'Umbria torna protagonista con risultati concreti e risorse importanti. Dalla revisione intermedia della politica di coesione arrivano infatti quasi 38 milioni di euro destinati alla nostra regione, ... ansa.it Sicurezza sul lavoro, protocollo d'intesa fra Inail Umbria e Ufficio scolastico regionale Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook