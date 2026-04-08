Valmontone si dimette l' assessore al Bilancio Matrigiani FdI va all' attacco | Dissesto mascherato debito a 14 milioni
A Valmontone, l’assessore al Bilancio, Tributi e Rapporti con gli enti ha annunciato le dimissioni, avvenute nel pomeriggio di ieri. La decisione arriva in un momento di tensioni politiche, con il partito di maggioranza che ha accusato il Comune di un possibile dissesto finanziario, citando un debito pubblico di circa 14 milioni di euro. La notizia ha suscitato reazioni immediate e discussioni sulla gestione economica dell’ente.
Scossone politico-amministrativo a Valmontone. Nel pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile 2026, l'assessore al Bilancio, Tributi e Rapporti con gli enti, Roberto Matrigiani, ha ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni, rinunciando a una delle deleghe più delicate della macchina comunale.Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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