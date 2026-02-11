Disabilità Umbria per tutti | ecco il piano d' azione regionale | oltre 14 milioni in più per il triennio 2026-2028

La Regione Umbria ha presentato un nuovo piano d'azione per le disabilità, chiamato “Umbria per tutti”. In tre anni, tra il 2026 e il 2028, ci saranno oltre 14 milioni di euro in più per migliorare i servizi e il supporto alle persone con disabilità. La novità principale riguarda non solo l’aumento dei fondi, ma anche un modo diverso di gestire il tema, con un’attenzione più concreta al progetto di vita di ogni individuo. La Regione annuncia che si lavorerà per rendere più accessibili e inclusivi i servizi sul territorio.

Più fondi, ma soprattutto un nuovo approccio per la gestione delle disabilità e del supporto al progetto di vita. "Un Piano di azione che segna una vera svolta culturale e operativa nelle politiche regionali sulla disabilità" secondo le parole della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. "Umbria per tutti" è il nome dello "strumento" finalizzato all'attuazione dei diritti delle persone con disabilità. "Abbiamo scelto di costruire una governance unitaria e innovativa, capace di tenere insieme dimensione sociale e sanitaria – ha spiegato la presidente – e di investire risorse significative per rendere concreto il progetto di vita delle persone con disabilità.

