Umberto Maria Giardini in concerto
Giovedì 7 maggio presso il Locomotiv Club in via Sebastiano Serlio 252 a Bologna, si terrà il concerto di Umberto Maria Giardini nell'ambito del suo "Olimpo Diverso Tour". Un'occasione per ascoltare dal vivo e in full band i brani del suo ultimo e acclamato album "Olimpo diverso", pubblicato sul.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
umberto maria giardini - paga la vita
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