Lina Sastri porta in scena al Sala Umberto lo spettacolo teatrale Maria Maddalena o della salvezza, tratto dalla raccolta Fuochi di Marguerite Yourcenar. Lo spettacolo rappresenta un adattamento della scrittrice francese, con l’attrice che interpreta un ruolo centrale nel racconto. L’evento si svolge in una delle sale più note per il teatro a Roma.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Maria Maddalena o della salvezza, tratto da Fuochi di Marguerite Yourcenar. Dove e Quando: Al Teatro Sala Umberto di Roma, dal 3 al 4 aprile 2026. Perché: Un’interpretazione intensa di Lina Sastri che esplora l’abisso dell’amore non corrisposto e la ricerca della redenzione attraverso la figura biblica e letteraria. Il palcoscenico romano del Sala Umberto si prepara ad accogliere una delle voci più carismatiche del teatro italiano, Lina Sastri, protagonista e regista di un’opera densa di spiritualità e tormento: Maria Maddalena o della salvezza. Il testo, tratto dalla celebre raccolta Fuochi di Marguerite Yourcenar, non è una semplice narrazione biografica, ma una discesa profonda e quasi brutale nei meccanismi dell’anima femminile quando viene travolta da un sentimento assoluto. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Maria Maddalena: Lina Sastri porta la passione al Sala Umberto

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