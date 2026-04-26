Primo Maggio ai Giardini Luzzati | concerto gratuito con El Partydo e Lo Stato Sociale

Il Primo Maggio a Genova si svolgerà ai Giardini Luzzati con un concerto gratuito organizzato dalla Camera del Lavoro e dallo Spi, in collaborazione con la Cooperativa Il Cesto. L’evento vede la partecipazione di El Partydo e Lo Stato Sociale, due band che si esibiranno durante la giornata. L’iniziativa mira a offrire un momento di musica e convivialità per celebrare questa ricorrenza.

Torna a Genova l’appuntamento musicale promosso dalla Camera del Lavoro e dallo Spi, in collaborazione con la Cooperativa Il Cesto, per celebrare il Primo Maggio. L’evento è in programma oggi, venerdì 1° maggio, ai Giardini Luzzati Spazio Comune, con inizio alle ore 18 e ingresso libero.Il.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Sagra della Piazza ai Giardini Luzzati: due giorni di festa con concerto dei Meganoidi e arte popolareFine settimana di festa ai Giardini Luzzati: sabato 18 e domenica 19 aprile arriva la Sagra della Piazza, che coinvolgerà i presenti con arte,...

"Te lo do io il Brasile": sagra ai Giardini Luzzati con piatti tipici, musica e torneo di calciobalillaSabato 28 febbraio e domenica 1 ° marzo tornano le sagre ai Giardini Luzzati: l'aria di Carnevale torna a farsi sentire con Te lo do io il Brasile,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio ai Giardini Luzzati con El Partydo e Teppa Bros, dj set de Lo Stato Sociale; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026; Ponte del Primo maggio 2026 in Italia: dove andare tra eventi, festival e gite; Maratona di musica e divertimento. Torna la festa per il Primo maggio.

Genova celebra il Primo Maggio: musica e diritti ai Giardini LuzzatiCome sottolinea il segretario generale Igor Magni, l’obiettivo è coinvolgere soprattutto i più giovani sui temi del lavoro, dei diritti e della solidarietà ... telenord.it

Ponte del Primo maggio 2026 in Italia: dove andare tra eventi, festival e giteIdee per il Ponte del Primo maggio 2026 tra natura, borghi, esperienze insolite, giardini spettacolari e gite fuori porta per staccare davvero la spina dalla routine ... siviaggia.it

Che tempo farà nel Ponte del Primo Maggio https://www.ilsipontino.net/ponte-1-maggio-le-ultime-meteo/ - facebook.com facebook

Dal Salento al palco del Primo Maggio: la pizzica pizzica come musica viva, collettiva e in continua trasformazione. A chiudere #1M2026 con grande energia sarà l’ORCHESTRA POPOLARE LA NOTTE DELLA TARANTA! x.com