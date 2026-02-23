Dalle Olimpiadi all’ultratrail | il comasco Daniele Danesin trionfa in Nuova Zelanda
Il comasco Daniele Danesin ha vinto una gara di ultratrail in Nuova Zelanda, portando a casa il trofeo dopo aver affrontato un percorso impegnativo tra foreste e montagne. La sua vittoria deriva da mesi di allenamenti intensi e dalla preparazione specifica per questa sfida. Partito dal lago di Como, Danesin ha dimostrato grande determinazione in un tracciato che richiede resistenza e concentrazione. La competizione si è conclusa con il suo arrivo trionfale.
Dal lago di Como alle foreste della West Coast neozelandese. Cambiano i paesaggi, cambia la disciplina, ma non cambia il risultato: Daniele Danesin vince. L’ex olimpionico di canottaggio, oggi atleta del Missulteam Como ASD, ha conquistato la Old Ghost Ultra, una delle gare più affascinanti e impegnative della Nuova Zelanda. La Old Ghost Ultra si corre lungo la Old Ghost Road, un tracciato spettacolare e isolato che attraversa montagne, foreste e creste panoramiche. In totale 85 chilometri con circa 2.600 metri di dislivello positivo. Non una semplice corsa, ma una prova di resistenza e gestione. 🔗 Leggi su Quicomo.it
