Dalle Olimpiadi all’ultratrail | il comasco Daniele Danesin trionfa in Nuova Zelanda

Il comasco Daniele Danesin ha vinto una gara di ultratrail in Nuova Zelanda, portando a casa il trofeo dopo aver affrontato un percorso impegnativo tra foreste e montagne. La sua vittoria deriva da mesi di allenamenti intensi e dalla preparazione specifica per questa sfida. Partito dal lago di Como, Danesin ha dimostrato grande determinazione in un tracciato che richiede resistenza e concentrazione. La competizione si è conclusa con il suo arrivo trionfale.