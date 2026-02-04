Mezza del Mugello 2026 | info e percorso

La Mezza del Mugello torna in calendario il 3 maggio 2026, arrivata alla sua settima edizione. È una gara che ormai fa parte della tradizione podistica toscana, nata durante il periodo del Covid come una piccola luce di speranza. Nonostante le difficoltà, la corsa si è consolidata nel tempo, continuando a crescere anche fuori dal circuito ufficiale.

È fissata in calendario per il 3 maggio la Mezza del Mugello, giunta alla sua seta edizione. Una corsa che ormai è parte integrante del movimento podistico toscano: nata nel difficile periodo del covid quasi come un’oasi di speranza, la corsa ha continuato a svilupparsi al di fuori del calendario.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Mezza del Mugello

Il 3 maggio si corre di nuovo la Mezza del Mugello.

La Mezza del Mugello torna il 3 maggio con una veste rinnovata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mezza del Mugello

Argomenti discussi: La mezza del Mugello torna il 3 maggio 2026 tra sport, territorio e solidarietà; Il 3 maggio torna la Mezza del Mugello; Eolico sul monte Gazzaro, anche il Comune di Barberino dice no; Mugello, cantieri diffusi sulla rete stradale. Disagi alla circolazione.

Il 3 maggio torna la Mezza del MugelloUna manifestazione che nel giro di pochi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante nel panorama del podismo toscano ... msn.com

Accanto alla tradizionale gara sui 21 chilometri, la Mezza del Mugello ha infatti integrato negli anni nuove formule di... - facebook.com facebook